Motociclismo Marc Marquez na 'pole' do GP da Grã-Bretanha e Miguel Oliveira parte de 15º

Marc Marquez alcançou a ‘pole position’ para o Grande Prémio da Grã-Bretanha de MotoGP, após uma qualificação onde Miguel Oliveira garantiu o 15º lugar da grelha de partida.

A poucos minutos do final da segunda qualificação era Fabio Quartararo o mais rápido em pista, mas o francês da SRT Petronas não melhorou o seu registo e nos últimos instantes foi batido por Marquez, Valentino Rossi e Jack Miller.

De uma assentada o piloto gaulês da Yamaha # 20 viu-se relegado para o quarto lugar do ‘grid’, após o Campeão do Mundo efetuar uma volta em 1m58,168s, garantiu a sua oitava ‘pole position’ da temporada, superando por 0,428s Rossi, que assim regressou a uma primeira linha da grelha, da qual estava arredado há muito tempo.

Miller, que gastou mais 0,444s do que Marquez, completou a primeira linha da grelha e foi também o melhor piloto das Ducati, pois os pilotos da equipa oficial, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, não foram além das sétima e 11ª posições, respetivamente. Isto no regresso de Jorge Lorenzo após lesão, com o espanhol da Honda a mostrar-se completamente fora de ritmo, a tal ponto de partir da penúltima posição do ‘grid’ para a corrida de amanhã.

Já Miguel Oliveira, que chegou a estar entre o lote dos dez mais rápidos no quarto treino livre – que na altura lhe dava o ‘passaporte’ direto para a segunda qualificação –, acabou por realizar o quinto registo na Q1, a oito décimas de Andrea Dovizioso, o mais veloz desta primeira sessão, que com Alex Rins garantiu a passagem à decisiva sessão.

A utilização de um pneu dianteiro macio novo à frente e um usado atrás na KTM RC16 # 88 permitiu-lhe realizar uma volta a Silverstone em 1m59,758s. O que foi insuficiente para bater sequer os dois pilotos oficiais da KTM, Pol Esparago e Johann Zarco, que terminaram imediatamente à sua frente.

Resultado da qualificação

1º Marc Marquez (Honda) 1m58,168s

2º Valentino Rossi (Yamaha) 1m58,596s

3º Jack Miller (Ducati) 1m59,602s

4º Fabio Quartararo (Yamaha) 1m58.612s

5º Alex Rins (Suzuki) 1m58,670s

6º Maverick Viñales (Yamaha) 1m58,762s

7º Andrea Dovizioso (Ducati) 1m58,762s

8º Franco Morbidelli (Yamaha) 1m59,096s

9º Cal Crutchlow (Honda) 1m59,243s

10º Takaaki Nakagami (Honda) 1m59,427s