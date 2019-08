Motociclismo Marc Marquez garante 50º triunfo no MotoGP e Miguel Oliveira termina nos pontos em Brno Por

Marc Marquez conseguiu hoje a sua sexta vitória da temporada no MotoGP ao impor-se no Grande Prémio da República Checa, somando o seu triunfo número 50 na classe ‘rainha’ do motociclismo mundial.

Numa prova que Miguel Oliveira concluiu nos pontos, ao ser 13º, o Campeão do Mundo assumiu as ‘rédeas’ da corrida – que começou com 40 minutos de atraso devido às condições climatéricas instáveis – logo mal se acenderam os semáforos verdes.

Andrea Dovizioso ‘saltou’ para segundo na largada e procurou oferecer alguma oposição a Marc Marquez, que apenas por um momento acusou a pressão ao cometer um erro que não comprometeu a liderança. Depois o espanhol da Honda conseguiu distanciar-se do italiano da Ducati e impor-se com autoridade.

‘Dovi’ nunca viu a sua segunda posição ameaçada, nem mesmo quando Alex Rins se conseguiu superiorizar a Jack Miller e aproximar-se um pouco do piloto da Ducati # 04.

O espanhol da Suzuki viria a perder o último lugar do pódio para o australiano da Pramac, numa prova de onde bem cedo ficou arredado o seu companheiro de equipa Joan Mir, que caiu depois de se envolver numa colisão logo na primeira volta.

Os quatro primeiros rodaram sempre isolados, pelo que quando Cal Crutchlow se conseguiu desenvencilhar de Valentino Rossi, depois de deixar para trás Pol Espargaro, rodou sozinho na quinta posição.

Já Miguel Oliveira fez um bom arranque, rodou entre os 14 melhores logo na primeira volta, chegou depois a 12º, na frente de Maverick Viñales, até o espanhol impor os argumentos da sua Yamaha oficial. Depois o piloto português estabilizou no 13º posto, em que viria a terminar, sendo também o segundo melhor representante da KTM, já que Johann Zarco arrancou da primeira fila da grelha mas rapidamente foi ‘engolido’ pelo pelotão, vindo a terminar imediatamente atrás de Miguel.

Classificação finalista

1º Marc Marquez (Honda) 39m24,430s

2º Andrea Dovizioso (Ducati) + 2,452s

3º Jack Miller (Ducati) + 3,497s

4º Alex Rins (Suzuki) + 4,858s

5º Cal Crutchlow (Honda) + 6,007s

6º Valentino Rossi (Yamaha) + 9,083s

7º Fabio Quartararo (Yamaha) + 12,092s

8º Danilo Petrucci (Ducati) + 13,976s

9º Takaaki Nakagami (Honda) + 15,724s

10º Maverick Viñales (Yamaha) + 16,558s

…

13º Miguel Oliveira (KTM) + 22,539s