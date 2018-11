Motociclismo Marc Marquez domina primeiros treinos no fecho de época do MotoGP Por

Marc Marquez foi o mais rápido no primeiro dia de treinos do Grande Prémio da Comunicade Valenciana, que domingo encerra a temporada de 2018 do MotoGP.

Num Circuito Ricardo Tormo muito molhado, por força da chuva que se fez sentir naquela região de Espanha, o Campeão do Mundo realizou a melhor volta da jornada na primeira sessão, quando o asfalto se encontrava menos saturado de água. Marquez conseguiu o tempo de 1m39,767s, superando os dois pilotos das Ducati da equipa Pramac, Jack Miller e Danilo Petrucci.

O italiano foi o mais rápido na segunda sessão, mas à imagem do que sucedeu com os treinos de Moto2 o treino da tarde foi mais lento do que o da manhã, quando Petrucci efetuou uma volta em 1m41,318s.

Atrás dos dois pilotos da Pramac ficou Andrea Dovizioso, na melhor das Ducati oficiais, sendo que o transalpino gastou mais 0,412s que Marc Marquez, com Dani Pedrosa, na segunda Honda oficial a fechar o top cinco, a sete décimas do seu companheiro de equipa.

Os pilotos da Yamaha estiveram discretos, com Maverick Viñales a realizar o sétimo tempo e Valentino Rossi a quedar-se pelo 12º, já a mais de um segundo do Campeão do Mundo.

Apesar de ter efetuado várias voltas na sua Ducati, Jorge Lorenzo não conseguiu ir além do 19º tempo, num contraste com os seus companheiros de equipa, Andrea Dovizioso e Michele Pirro, este a realizar o oitavo tempo.