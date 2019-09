Motociclismo Marc Marquez domina o seu 200º Grande Prémio de MotoGP e Miguel Oliveira é 13º Por

Marc Marquez dominou por completo o Grande Prémio de Aragon, a sua 200ª prova no MotoGP, que Miguel Oliveira concluiu na 13ª posição.

O Campeão do Mundo liderou a corrida do princípio ao fim, pois largando da ‘pole position’ cedo se afastou de Fabio Quartararo e Maverick Viñales, os pilotos que largavam também da primeira fila da grelha.

Incapazes de acompanharem o piloto da Honda # 93, Quartararo e Viñales procuraram seguir na sua ‘sombra’, mas o francês da SRT Petronas não conseguiria acompanhar o ritmo e acabaria por se atrasar, enquanto o espanhol da Yamaha seguiu na segunda posição praticamente toda a prova.

Contudo o piloto da Yamaha # 12 começou a ter problemas com a degradação dos pneus nas últimas voltas e viu Andrea Dovizioso e Jack Miller aproximarem-se rapidamente. Maverick Viñales ainda procurou resistir ao italiano da Ducati e, sobretudo, ao australiano da Pramac, mas em vão.

‘Dovi’ e Miller acompanhariam Marquez no pódio final, restando a Viñales a quarta posição, à frente de Quartararo, enquanto Valentino Rossi fez uma prova relativamente ‘apagada’, terminando apenas na oitava posição na segunda Yamaha oficial, uma prova marca inicialmente por um incidente que envolveu Alex Rins e Franco Morbidelli, e que acabou com o italiano da SRT Petronas no solo.

Mas mais atrás Miguel Oliveira lutou pelo top dez, depois de um brilhante arranque em que ganhou várias posições. Chegou a ocupar a 11ª posição, mas a luta com Alex Rins e Takaaki Nakagami, Andrea Iannone e Danilo Petrucci ser-lhe-ia desfavorável e assim foi 13º, mas o melhor representante da KTM, já que Mika Kallio, o único piloto da equipa oficial da marca austríaca a alinhar, foi apenas 17º.

Classificação

1º Marc Marquez (Honda) 41m57,221s

2º Andrea Dovizioso (Ducati) + 4,836s

3º Jack Miller (Ducati) + 5,430s

4º Maverick Viñales (Yamaha) + 5,811s

5º Fabio Quartararo (Yamaha) + 8,924s

6º Cal Crutchlow (Honda) + 10,390s

7º Aleix Espargaro (Aprilia) + 10,441s

8º Valentino Rossi (Yamaha) + 23,623s

9º Alex Rins (Suzuki) + 27,998s

10º Takaaki Nakagami (Honda) + 31,242s

(…)

13º Miguel Oliveira (KTM) + 33,063s