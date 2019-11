Motociclismo Marc Marquez deslocou ombro com queda em Jerez Por

Marc Marquez deslocou o seu ombro direito com queda sofrida ontem durante o primeiro dia de testes de MotoGP no Circuito de Jerez de La Frontera.

O Campeão do Mundo disse que a queda foi causado por uma poça de água numa altura em que a pista andaluza secava, e a consequência do incidente levou a uma deslocação parcial do seu ombro direito.

A queda ocorreu da parte de manhã, à entrada do gancho Lorenzo já no final da volta que Marquez realizada. Mesmo lesionado, o espanhol ‘saltou’ para a Honda RC213V de 2020 para prosseguir os trabalhos de preparação para a nova época.

“Foi um erro meu”, admitiu Marquez, prosseguindo: “Saí largo e na curva cinco, na nova e na 13 fora da trajetória havia poças de água, especialmente de manhã. Saí largo. Não ía muito depressa porque tinha desistido (de fazer uma volta rápida) e passei apenas naquela parte húmida e perdi a frente da mota”, explicou o Campeão do Mundo.

Marc Marquez diz que queda não seria tão problemática se quando caiu no solo tivesse sido de outra forma: “O problema foi que não cheguei à gravilha numa boa posição e tive uma sub luxação do ombro, e por essa razão tive de ir ao centro médico”.

O problema com o ombro direito do piloto de Cervera é recorrente, e a sua temporada de 2018 tinha sido marcada por uma deslocação do outro ombro, que obrigou a uma complicada intervenção cirúrgica durante o defeso.

Na semana passada Marquez também caiu no primeiro dia de testes em Valência quando experimentava a sua Honda de 2020, como resultado do motor não estar totalmente sintonizado com a eletrónica.