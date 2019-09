Motociclismo Marc Marquez bate Fabio Quartararo no GP de San Marino e Miguel Oliveira volta a cair Por

Marc Marquez venceu o Grande Prémio de San Martino de MotoGP, que hoje se disputou no circuito de Misano. Uma prova que Miguel Oliveira não concluiu, depois de sofrer uma queda.

Maverick Viñales partiu para esta prova da ‘pole position’ mas só esteve na frente no começo. Depois a liderança pertenceu a Fabio Quartararo, que liderou até à última volta da corrida.

O francês da SRT Petronas voltou a dar um autêntico recital de condução, mas com Marc Marquez atrás de si, e sem esboçar qualquer ataque, Quartararo não tinha qualquer noção nas partes do traçado de Misano onde o Campeão do Mundo era mais rápido.

Qual ‘raposa’, Marquez esperou pela derradeira volta para desferir o seu ataque à primeira posição. Quartararo ainda reagiu, recuperando a liderança, mas espanhol da Honda estava determinado a sair deste Grande Prémio de San Marino com a vitória e voltou à carga.

Quando o francês procurou responder novamente nas últimas curvas do traçado do Adriático, Marc Marquez colocou-se na trajetória bloqueando qualquer possibilidade de ultrapassagem. A partir daí o campeão do mundo só teve de acelerar para a vitória.

Depois de perder muito terreno para os dois da frente, Viñales nunca mais conseguiu anular a distância que o separava de Quartararo e Marquez e teve mesmo de se contentar com a última posição do pódio.

Atrás de si Valentino Rossi desenvencilhou-se bem cedo de Franco Morbidelli para garantir a quarta posição, com o italiano da SRT Petronas a completar o top cinco. Andrea Dovizioso fez uma prova discreta levando a melhor das Ducati oficiais à sexta posição final.

Já Miguel Oliveira fez uma boa largada desde a 19ª posição da grelha de partida. Conseguiu ganhar alguns lugares nas primeiras voltas chegando ao 15º posto. O desempenho do piloto português da Tech3 parecia promissor, mas à oitava volta não evitou uma queda na quarta curva de Misano, que fez jus à sua fama de pista muito escorregadia.

Nada que o piloto de Almada precisasse quando está ainda a recuperar de uma lesão no ombro sofrida no acidente que teve na Grã-Bretanha.

Classificação final

1º Marc Marquez (Honda) 42m25,163s

2º Fabio Quartararo (Yamaha) + 0,903s

3º Maverick Viñales (Yamaha) + 1,636s

4º Valentino Rossi (Yamaha) + 12,660s

5º Franco Morbidelli (Yamaha) + 12,774s

6º Andrea Dovizioso (Ducati) + 13,744s

7º Pol Espargaro (KTM) + 20,050s

8º Joan Mir (Suzuki) + 22,512s

9º Jack Miller (Ducati) + 26,554s

10º Danielo Petrucci (Ducati) + 31,456s