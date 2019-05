Marafona deixa SC Braga e ruma aos turcos do Alanyaspor

O guarda-redes internacional português Marafona, ex-Sporting de Braga, vai jogar na próxima temporada no Alanyaspor, revelou hoje o nono classificado da liga turca de futebol 2018/19 no seu sítio oficial.

O clube bracarense, no qual Marafona alinhou nas últimas três temporadas e meia, despediu-se esta terça-feira nas redes sociais do “Herói do Jamor”, numa alusão ao papel decisivo do guardião na conquista da Taça de Portugal em 2016, no desempate por grandes penalidades diante do FC Porto.

Marafona, de 32 anos, pouco jogou esta temporada, relegado para o banco de suplentes por Tiago Sá, e vai agora alinhar no campeonato turco pelo Alanyaspor.