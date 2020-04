Nas Redes Manuela Moura Guedes insinua que ministra da Saúde sofre de covid-19 Por

A jornalista Manuela Moura Guedes estranhou 0 ‘desaparecimento’ da ministra da Saúde e insinuou que Marta Temido estará contaminada pelo novo coronavírus.

Através das redes sociais, a ex-deputada do CDS comparou a presença mediática da governante nos primeiros tempos da pandemia em Portugal com o período mais recente.

“Sou eu que ando distraída ou a ministra da Saúde não dá sinais da sua presença em lado nenhum ? Antes viamo-la todos os dias, agora nada”, escreveu.

Em vários países, como Reino Unido, EUA e Brasil, há governantes infetados pelo novo coronavírus. Em Portugal, nenhum foi dado como oficialmente doente, relevou Manuela Moura Guedes.

“A primeira ideia que me ocorre é que [a ministra] tenha sido infetada ou que alguém muito próximo o tenha sido, o que a obrigasse a isolamento ou quarentena. Mas, estranhamente, nada foi dito, ao contrário dos outros países onde chefes de Governo e ministros da Saúde e de outras pastas anunciaram de imediato a sua situação quando descobriram que não podiam exercer as suas funções em contacto com outras pessoas”, sustentou.

“Por isso, pergunto, o que se passa com a desaparecida Ministra da Saúde Marta Temido?”, insistiu a jornalista.