Motores Manuel Sousa e a estreia com o Cupra TCR em Boticas Por

Manuel Sousa é uma das novidades da Rampa de Boticas, que este fim de semana encerra a temporada do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.

O piloto alinha na prova da Demoporto aos comandos do Cupra TCR que adquiriu a Pedro Marques, depois deste se sagrar campeão da divisão Turismos 4.

Uma estreia que Manuel Sousa vê como “mais um desafio”, depois de ter competido na Arrábida ao volante de um Seat Leon TDi. “A diferença entre dois carros é tremenda”, faz questão de frisar.

A abordagem desta última rampa de 2019 é cautelosa: “Tal como fiz na Rampa da Arrábida, as primeiras subidas vão ser feitas com alguma cautela, para ver o comportamento do carro”.

“Depois muito concentrado e sem cometer erros, é para tentar melhorar os meus tempos de forma gradual, para assim poder lutar por uma boa posição final, esperando que tudo nos corra pelo melhor”, acrescenta o piloto de Braga.