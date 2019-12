Motores Manuel Pereira não fará a totalidade do Campeonato de Montanha no próximo ano Por

Manuel Pereira não irá disputar a totalidade do Campeonato de Portugal JC Group em 2020, mas começou já a planear o que vai fazer no próximo ano.

A ideia do piloto do Porto é manter o seu envolvimento em moldes muito semelhantes aos desta temporada, muito embora com um programa reduzido e também uma participação num rali.

Outro aspeto que Manuel Pereira não irá alterar é a aposta no Mitsubishi Evo: “Para a época de 2020, será muito similar à que foi a de 2019, isto é, não irei fazer a totalidade do Campeonato, mas sim tres ou quatro provas, isso motivado por afazeres profissionais e familiares”.

“Lembro que o automobilismo é para mim um hobby”, enfatiza o piloto portuense, acrescentando: “Quanto às provas em que pretendo estar presente serão três ou quatro na Montanha e o rali de Mesão Frio, nada mais do que isso”.