Motores Manuel Pereira diz ‘presente’ ao rali de ‘casa’ Por

Manuel Pereira e Adriano Pereira vão marcar presença no Rali Município de Mesão Frio, que se disputa na região duriense no próximo fim de semana.

O piloto da ‘casa’ decidiu-se em fazer regressar o Mitsubishi Lancer Evo VIII às classificativas, juntamente com o seu irmão, também piloto mas que neste evento ‘veste a pele’ de navegador .

Conhecido como o piloto ‘Doutor’, Manuel Pereira não conseguiu resistir ao apelo da prova do Clube Automóvel da Régua, pontuável para o Campeonato Norte de Ralis – FPAK.

O piloto duriense, tal como seu irmão Alberto, tem-se evidenciado no Campeonato de Portugal de Montanha aos comandos do Mitsubishi vermelho, que por um fim de semana vai trocar as pistas das rampas por especiais de classificação. A ambição é conseguir um resultado interessante, que orgulhe todos os naturais de Mesão Frio.