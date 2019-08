Motores Manuel Martins quer “lutar pelos melhores lugares” em Mesão Frio Por

Manuel Martins, acompanhado por Rui Vilaça, está determinado em conseguir um bom resultado na próxima prova do Campeonato Norte de Ralis, que se disputa nos dias 24 e 25 de agosto.

Para a dupla do Peugeot 206 RC um bom resultado será estar entre os primeiros das duas rodas motrizes e também entre os concorrentes do Desafio Kumho.

“No que diz respeito à nossa participação na prova organizada pelo Clube Automóvel da Ré, será encarada com a vontade de fazer sempre mais e melhor. Vamos lutar pelos melhores lugares entre os concorrentes do Desafio Kumho – Div2 , e também pelo melhor possível entre os 2RM no Campeonato Norte de Ralis ”, começa por dizer Manuel Martins.

Para o piloto do Peugeot “o Rali Município de Mesão Frio é mais uma novidade”, uma vez que nunca o disputou, salientando o facto de ter mudado de carro recentemente: “É também um desafio acrescido para darmos o nosso melhor no Peugeot 206 RC que estreamos no último Rali de Famalicão, um carro completamente diferente do habitual 206 GTi com que andamos nos últimos anos”.

Manuel Martins e Rui Vilaça terminaram a prova anterior na nona posição, primeiros em P2, lugar que também ocupam na classe 3. No Desafio Kumho Divisão 2 são segundos, posição que terminaram em Famalicão.