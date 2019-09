Motores Manuel Gião ‘salva’ fim de semana com dois pódios Por

Manuel Gião não teve um fim de semana fácil na etapa da Kia Picanto GT Cup em Jerez de La Frontera, onde chegou na liderança do troféu.

Ainda assim o piloto da Sertã conseguiu subir ao pódio duas vezes, numa jornada que começou com alguma confusão nas qualificações de sábado, tendo sido um dos visados com penalizações por exceder os limtes da pista.

Mas Gião não baixou os braços na primeira prova encetou uma recuperação notável que o levou até ao terceiro lugar entre os concorrentes Pro, apesar da prova ter acabado por ter somente três voltas em ritmo competitivo, devido a diversas situações de ‘safety-car’.

No segundo confronto o piloto do Kia Picanto GT # 5 foi obrigado a nova recuperação, vendo-se envolvido em várias lutas num pelotão aguerrido e voltou a repetir o pódio da categoria Pro.

“Tudo ficou mais difícil devido às penalizações, que foram um pouco confusas, mas só me restava uma coisa – atacar – e foi o que fiz. Tanto numa corrida como na outra realizei muitas ultrapassagens e acabei por me divertir bastante, muito embora não tenha sido muito bom para o troféu. Mas atendendo às circunstâncias, foi muito positivo”, referiu o piloto da Sertã após a prova.

Face aos resultados na pista andaluza Manuel Gião desceu para segundo da classificação de pilotos, mas depende apenas de si para vencer o troféu, estando determinado em lutar até ao último instante.

O piloto promete dar tudo em Portimão, na prova que se disputa no Autódromo Internacional do Algarve a 26 e 27 de outurbo: “Perdemos pontos na luta pelo cetro deste ano, mas estamos ainda na corrida. Vamos trabalhar para estarmos no Algarve ainda mais fortes e podermos garantir o título. Não vai ser fácil, mas dependemos apenas de nós. Vamos à luta”.