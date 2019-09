Motores Manuel Gião “sempre com o objetivo de vencer” na Kia Picanto GT Cup em Jerez Por

Manuel Gião regressa à competição no próximo fim de semana para disputar a quarta prova da Kia Picanto GT Cup, que se disputa no circuito de Jerez de La Frontera, em Espanha.

O piloto da Sertão tem sido um dos grandes protagonistas da competição organizada pela CRM Motosport e pela KIA Portigal, tendo vencido três corridas nas seis já disputadas, o que lhe permite liderar a classificação dos pilotos Pro.

“Gosto muito do traçado de Jerez. É uma pista que permite corridas muito animadas, com muitas ultrapassagens, o que garante momentos muito emotivos. Para além disso boas recordações do traçado, com triunfos em várias categorias”, assinala Manuel Gião.

Para a prova do próximo fim de semana o piloto beirão está determinado em adicionar mais bons resultados, sendo que os quatro pontos que o separam do segundo classificado entre os pilotos Pro exigem que lute pelo pódio na pista andaluza.

Gião está ciente do desafio que tem pela frente: “As diferenças no campeonato são muito curtas e, quando se está no primeiro lugar, parece que temos um alvo nas costas e todos nos querem bater. O objetivo para Jerez passa sempre por vencer corridas, mas é importante manter o comando do campeonato. Os nossos adversários são fortes, mas vamos trabalhar para conseguirmos chegar ao final de domingo numa posição ainda mais confortável”.