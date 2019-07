Motores Manuel Gião a “roçar a perfeição” em Vila Real mais líder na Kia Picanto GT Cup Por

Manuel Gião faz um balanço muito positivo da sua participação na jornada da Kia Picanto GT Cup integrada no 50º Circuito Internacional de Vila Real.

O piloto da Sertã garantiu a ‘pole position’ para a primeira corrida, que não ganhou, pois foi afetado por uma confusão com o semáforo da partida. Mas nova ‘pole’ para o segundo confronto, que venceu, acabou por lhe permitir ampliar a vantagem que possui no troféu.

Foto: Nuno Organista

Gião foi para o traçado transmontano apostado em garantir novo sucesso, mas ciente de que numa pista onde ultrapassar é muito complicado tudo fez para ser o mais rápido nas qualificações. Conseguiu-o, e quase conseguia um fim de semana em pleno.

“Foi muito positivo. Na primeira corrida, houve um problema com os semáforos e perdi um lugar. Estava muito rápido e sentia que estava a condicionar o meu andamento por não ter pista livre, mas ultrapassar aqui é muito complicado. O segundo posto foi o melhor que podia conquistar”, começou por explicar o piloto sertanense.

Manuel Gião diz que na segunda corrida o facto de não ter tido qualquer percalço foi fundamental no desfecho.

“Arranquei bem e fui muito rápido graças a algumas alterações que fizemos na afinação do carro. Foi mais uma vitória que me permitiu somar este fim-de-semana o número máximo de pontos obtidos em pista”.

“Numa pista citadina podem acontecer muitas situações complicadas e as barreiras estão sempre muito perto. Terminar o fim-de-semana com duas ‘poles’ uma vitória e um segundo lugar é muito positivo e a roçar a perfeição. Se a isso juntarmos o facto de ter alargado a minha vantagem para o segundo classificado nas contas do troféu, podemos assumir que foi um fim-de-semana perfeito”, avalia Gião.

Mas o perfecionista piloto da Sertã promete não ‘repousar’ nos louros conquistados: “É preciso continuar a trabalhar, uma vez que a concorrência é muito forte e vamos ter de lutar muito para mantermos a nossa vantagem. Quero agradecer à CRM Motorsport e ao Sr. Bastos, dado que sem eles estes resultados não seriam possíveis”.

A próxima etapa da KIA Picanto GT Cup realiza-se em Jerez de la Frontera nos dias 14 e 15 de Setembro.