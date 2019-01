Manuel Cajuda deixou comando técnico do Académico de Viseu a seu pedido

Manuel Cajuda deixou hoje o cargo de treinador do Académico de Viseu, após a direção do 13.º classificado da II Liga portuguesa de futebol ter aceitado o seu pedido.

“A SAD informa que aceitou o pedido do treinador da equipa de futebol profissional, Manuel Cajuda para cessar funções enquanto treinador e dar assim por terminado o seu vínculo contratual com o Académico de Viseu”, lê-se na página do clube no Facebook, acrescentando que o técnico vai ser substituído pelo holandês Floris Schaap, que coadjuvava o técnico algarvio.

Manuel Cajuda, de 67 anos, já não esteve no banco na visita ao Penafiel, na passada quarta-feira, na visita ao Penafiel [derrota por 2-0], e na receção, hoje, ao Farense [triunfo por 2-1], por estar a recuperar de uma intervenção cirúrgica.

O algarvio chegou ao emblema viseense em fevereiro de 2018, sucedendo a Francisco Chaló, e levou o clube ao terceiro lugar da II Liga.

O Académico de Viseu ocupa o 13.º lugar da II Liga, com 19 pontos, em 16 jogos, e vai cumprir o encontro que tem em atraso na próxima quarta-feira, no terreno do Benfica B.

Cajuda é um dos mais experientes treinadores em atividade, com mais de 500 jogos no principal escalão, no qual se estreou em 1983/84, no comando técnico do Farense. Conta ainda passagens por clubes como Olhanense, Portimonense, Torreense, União de Leiria, Sporting de Braga, Belenenses, Marítimo e Vitória de Guimarães, entre outros.