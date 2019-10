Manuel Baptista mostra 40 anos de produção artística numa exposição em Lisboa

Quarenta anos do trabalho de artes plásticas de Manuel Baptista vai ser alvo de uma exposição que apresentará pontos-chave da sua obra a partir de 31 de outubro no Museu Vieira da Silva, em Lisboa.

De acordo com a programação do museu, esta exposição, com curadoria de João Pinharanda, organizada em parceria com a Fundação Carmona e Costa, vai encerrar o ciclo expositivo de 2019 do Museu Arpad-Szénes Vieira da Silva.

“Manuel Baptista – Sombras e outras cores” apresenta um conjunto de obras em pinturas e volumes pintados entre 1963 e 2002, e ficará patente até 26 de janeiro de 2020.

São 40 anos de produção artística que a escolha do curador João Pinharanda permite agora conhecer, e não se define nem como uma retrospetiva, nem como antologia.

“É uma escolha de momentos-chave da obra de Manuel Baptista através da qual percorremos quatro décadas de trabalho intenso, mas ´joyeux´, experimental, mas rigoroso, diversificado, mas coerente”, de acordo com um texto do museu.

Manuel Baptista nasceu em Faro, em 1936, formou-se na Escola de Belas-Artes de Lisboa, onde foi brevemente professor, viveu algum tempo em Paris, e também na Alemanha.

Em 2011 apresentou a exposição “Fora de Escala. Desenho e escultura 1960-70”, na Central Tejo, Fundação EDP, onde revelou projetos, até então nunca construídos, de objetos e esculturas dos anos de 1960 e 1970.

O seu trabalho “apresenta uma constante tensão entre construção e acaso, regra e indisciplina, e parte do entendimento unificado que tem do par constituído pela vocação geométrica das formas e volumes e pela expressão livre da natureza”.

Matéria, forma e volume, cor, luz e sombra, são elementos essenciais da sua investigação e aproximação quer à abstração, quer à expressão do mundo exterior.

O público pode assistir às visitas guiadas desta exposição, com a presença do artista e do curador, nos dias 16 de novembro, pelas 16:00 e no dia 07 de janeiro de 2020, pelas 18:00.