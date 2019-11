Manifestantes derrubam contentores de lixo em Barcelona para impedir circulação

Mais de duas centenas de manifestantes convocados pelos Comités de Defesa da República cortaram esta noite as vias de acesso à Diagonal de Barcelona, uma das vias principais da cidade, derrubando contentores do lixo que impedem a circulação automóvel.

Por outro lado, cerca das 22:30 locais (21:30 em Lisboa), a via principal estava completamente ocupada por uma marcha que se dirige em direção à zona do estádio do Barcelona, constatou a Lusa no local.

Os manifestantes são acompanhados, à frente e atrás da marcha, por elementos da polícia nacional e da guarda urbana.

Os Comités de Defesa da República, que usam as redes sociais para mobilizar os independentistas, juntaram-se, desta forma, às mobilizações convocadas pela plataforma independentista “Tsunami Democrático”, e marcaram também para esta noite concentrações em zonas centrais e de grande circulação automóvel da capital catalã.

Os manifestantes gritam palavras de ordem como “Fora as forças de ocupação” e “Libertação para os presos políticos”.

Hoje, ao final da manhã, efetivos da polícia francesa e da polícia regional catalã, Mossos d’Esquadra, desalojaram os manifestantes que desde segunda-feira impediam o trânsito na autoestrada número 7 (AP-7), junto à fronteira com França, no âmbito dos protestos convocados pelo grupo “Tsunami Democrático” contra a condenação de dirigentes independentistas catalães.

No final da semana passada, o “Tsunami Democrático” anunciou através das redes sociais que ia organizar uma série de protestos em “toda” a região autónoma da Catalunha, entre segunda e quarta-feira.

No passado sábado, dia de reflexão eleitoral, o “Tsunami Democrático” organizou uma série de concertos de protesto com o “Estado Espanhol” no centro da cidade de Barcelona e que reuniu milhares de pessoas.

No mesmo dia, os Comités de Defesa da República mobilizaram centenas de jovens numa marcha na zona central da capital catalã que acabou por ser dispersada após uma carga da Polícia Nacional.

O “Tsunami Democrático” é um organismo sem rosto que é apontado pelas autoridades como responsável por vários confrontos na Catalunha, desde outubro.