Manifestantes bloqueiam três das principais avenidas de Barcelona

Centenas de pessoas convocadas pelos denominados Comités de Defesa da República (CDR) cortaram hoje o trânsito automóvel em três das principais avenidas de entrada e saída de Barcelona, noticiou a agência noticiosa EFE.

Depois de efetivos da polícia francesa e da polícia regional catalã, Mossos d’Esquadra, terem desalojado ao final da manhã os manifestantes que desde segunda-feira impediam o trânsito na autoestrada número 7 (AP-7), junto à fronteira com França, no âmbito dos protestos contra a condenação de dirigentes independentistas catalães, diversas plataformas independentistas apelaram através das redes sociais para bloqueios noutros pontos da Catalunha.

Em Barcelona, os manifestantes cortaram o tráfego na Avenida Diagonal com María Cristina, na Meridiana com Fabra i Puig e na Gran Via de les Corts Catalanes com Padilla, o que obrigou os agentes de autoridade a desviar o trânsito para ruas adjacentes.

A estes cortes soma-se o que se mantém desde 30 de outubro na Praça da Universidade, devido ao acampamento protagonizado por estudantes universitários.

Relativamente a cortes de estradas convocados pelo coletivo “Tsunami Democrático” e outros grupos independentistas fora de Barcelona, em Girona continua cortado o trânsito em AP-7 e o Serviço Catalão de Tráfego (SCT) divulgou uma nota em que anuncia que os automóveis estão a ser desviados para a saída 8, no sentido norte, e pela saída 5 no sentido sul.

O SCT anunciou ainda que a autoestrada número 7 está cortada, nos dois sentidos, devido a uma manifestação em Tarragona.

A ação de “desobediência pacífica” sancionada pelos líderes políticos separatistas catalães começou na segunda-feira e deveria demorar três dias.

O grupo “Tsunami Democrático” foi responsável por uma série de ações de protesto, alguns violentos, desde a condenação há um mês de 12 líderes separatistas catalães pelo seu envolvimento em 2017 na tentativa de autodeterminação desta região espanhola.