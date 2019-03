Manifestações dos ‘coletes amarelos’ serão proibidas nos Campos Elísios e arredores

As manifestações dos “coletes amarelos”, que ocorrerão no sábado, serão proibidas nos Campos Elísios e nos seus arredores, bem como numa área que inclui o palácio presidencial do Eliseu e da Assembleia Nacional, anunciou hoje a polícia de Paris.

Esta medida foi tomada depois da mobilização no sábado passado dos “coletes amarelos” – que contestam a política económica e social do Presidente francês, Emmanuel Macron -, que gerou confrontos com a polícia e saques a lojas nessa famosa avenida da capital francesa.

“Há sérias razões para pensar que a violência e a degradação são suscetíveis de se reproduzirem por ocasião dos encontros anunciados” para este sábado, de acordo com a medida assinada pelo novo responsável pela polícia de Paris, Didier Lallement, cujo antecessor foi demitido na sequência das cenas de violência na cidade.

As manifestações dos “coletes amarelos” estão proibidas “nos Campos Elísios e nos respetivos 100 metros nas ruas transversais, bem como sobre a Place de l’Etoile (praça da Estrela, onde está o Arco do Triunfo) e no perímetro que inclui a Presidência da República e Assembleia Nacional”, referiu a polícia num comunicado.

A circulação de veículos será proibida na área do Palácio do Eliseu a partir das 05:00 GMT (a mesma hora em Lisboa) de sábado.

Os infratores estão sujeitos a uma multa por “participação numa manifestação proibida”, cujo valor foi aumentado na quinta-feira de 38 para 135 euros, alertou a polícia.

O decreto também prevê a “proibição do porte e transporte de armas”, incluindo munição falsa, “munição” e “quaisquer objetos que possam constituir uma arma”.

Objetos “destinados a esconder parte ou todo o rosto para que não sejam identificados” e “equipamentos de proteção destinados a colocar em causa os meios utilizados pelos polícias para manter a ordem pública “também estão proibidos”.

São igualmente proibidos “fogo de artifício” e “artigos de pirotecnia”, bem como o transporte de “substâncias perigosas”.

Fora desses perímetros, “o direito de manifestar-se, que é uma liberdade fundamental, pode ser exercido livremente”, referiu a polícia, mas “qualquer multidão que dê origem a explosões de violência será imediatamente dispersa”.

Um grupo de “coletes amarelos” disse ter declarado na polícia o percurso da manifestação, que deve realizar-se de Denfert-Rochereau, no sul de Paris, ao Sagrado Coração, no norte da cidade.