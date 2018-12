Desporto Manchester City perde com Crystal Palace e atrasa-se na perseguição ao Liverpool Por

O campeão Manchester City atrasou-se hoje na perseguição ao líder da liga inglesa de futebol, o Liverpool, ao perder por 3-2 na receção ao Crystal Palace, em jogo da 18.ª jornada da prova.

O City, que segue agora a quatro pontos do líder, que na sexta-feira se impôs ao Wolverhampton (2-0), de Nuno Espírito Santo, inaugurou o marcador, com um golo de Gundogan, aos 27 minutos, mas ainda antes do intervalo, Schlupp e Townsend (33 e 35) deram a volta ao resultado.

No segundo tempo, uma grande penalidade convertida por Milivojevic, aos 51, ampliou a vantagem, tendo De Bruyne reduzido aos 85 minutos, a passe do português Bernardo Silva, que foi titular na equipa de Guardiola.

O Leicester, com o português Ricardo Pereira a titular, surpreendeu o Chelsea em casa, com um golo de Jamie Vardy (51), com os ‘blues’ a serem apanhados no quarto lugar da tabela pelo Arsenal, que venceu o Burnley por 3-1.

Com o português Domingos Quina no banco, o Watford, que segue no segue no sexto lugar a 10 pontos de Arsenal e Chelsea, venceu em casa o West Ham por 2-0, num com golos de Deeney, de grande penalidade (30) e Deulofeu (87).

O Newcastle empatou sem golos na receção ao Fulham, lanterna-vermelha, enquanto o Huddersfield, penúltimo da tabela, perdeu em casa por 3-1 com o Southampton.

O Bournemouth venceu o Brighton por 2-0, com um ‘bis’ de Brooks (21 e 77) e igualou, provisoriamente no sexto lugar, o Manchester United, que ainda hoje visita o Cardiff.