Mamona integra seleção europeia de atletismo para o ‘Match’ contra EUA

A triplista Patrícia Mamona foi hoje convidada pela Associação Europeia de Atletismo a integrar a seleção continental para o Europa-Estados Unidos de atletismo, passando Portugal a ter dois representantes, já que Irina Rodrigues estará no disco.

A recordista nacional do triplo salto integrará a equipa de quatro saltadoras europeias, tendo sido determinante a forma demonstrada nas provas mais recentes, como o segundo lugar no ‘meeting’ de Berlim, no domingo.

Irina Rodrigues, já era uma das escolhidas para o lançamento do disco, do primeiro ‘The Match’ de atletismo, em 09 e 10 de setembro, em Minsk.

Portugal não terá mais atletas em ação neste encontro, já que tanto Nelson Évora como Pedro Pichardo, apontados para o triplo salto, declinaram a participação, por não se integrar no seu plano de preparação para o Mundial de Doha2019.