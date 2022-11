Nas Notícias Malnutrição afeta cerca de 33 milhões de pessoas na Europa Por

APNEP celebra pelo 4.º ano consecutivo a Semana da Sensibilização para a Malnutrição.

A Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica (APNEP) volta a assinalar, pelo quarto ano consecutivo, a Semana da Sensibilização para a Malnutrição, a decorrer em Portugal entre os dias 7 e 13 de novembro de 2022, alertando para a importância na nutrição clínica na qualidade de vida dos doentes malnutridos.

A malnutrição, também conhecida por desnutrição ou nutrição inadequada, define-se pela dificuldade em atingir as necessidades nutricionais diárias através da alimentação e é considerada um problema de saúde pública. “Esta condição é uma realidade em Portugal, que continua a ser subdiagnosticada e subvalorizada em consequência da falta de informação, sendo fulcral a sensibilização dos profissionais de saúde, dos doentes e cuidadores para esta patologia no nosso país, quer a nível hospitalar e instituições de saúde, quer no ambulatório e domicílio”, defende o Dr. Aníbal Marinho, Presidente da APNEP.

Estima-se que a malnutrição afete cerca de 33 milhões de pessoas na Europa. Neste sentido, a Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica (APNEP), em conjunto com a Optimal Nutritional Care for All (ONCA) e a European Nutrition for Health Alliance (ENHA), desenvolveram uma iniciativa pioneira, a Semana da Sensibilização para a Malnutrição em Portugal.

Este ano, a 4.ª edição da Semana da Sensibilização para a Malnutrição, a realizar em Portugal entre os dias 7 e 13 de novembro, foca-se no tema: “O direito humano aos cuidados nutricionais”. Esta iniciativa integra as atividades da campanha ONCA internacional e conta com “o apoio institucional do Ministério da Saúde e o apoio científico de sociedades médicas como a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI), a Sociedade Portuguesa de Cirurgia (SPCIR), a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF) e a Associação Portuguesa de Nutrição (APN)”, afirma o Médico Intensivista.

Semana da Sensibilização para a Malnutrição

A Semana da Sensibilização para a Malnutrição visa a educação para a identificação e tratamento precoces da malnutrição associada à doença; a educação dos doentes/cuidadores para que possam discutir o seu estado nutricional com o seu profissional de saúde; e o aumento da sensibilização para o papel da nutrição clínica na recuperação do doente, através da campanha #malnutriçãozero.

A cerimónia solene desta edição irá decorrer no dia 8 de novembro, pelas 16h00, no Palácio Nacional de Queluz, e conta com o apoio da Câmara Municipal de Sintra e a presença do Exm.º Senhor Presidente Dr. Basílio Horta, do Exm.º Senhor Deputado, Dr. António Lacerda Sales, bem como dos altos representantes das entidades nacionais e internacionais envolvidas. A entrega do 20.º Prémio de Nutrição Clínica Fresenius Kabi tem lugar no final da cerimónia, com a missão de premiar e distinguir trabalhos de investigação na área da nutrição clínica.

“A malnutrição é reversível através da implementação do rastreio nutricional e da intervenção nutricional, bem como promoção do acesso aos cuidados nutricionais adequados”, termina o Dr. Aníbal Marinho.