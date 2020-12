Economia “Mais vendas do Novo Banco para contribuinte pagar”, critica Rui Rio Por

O presidente do PSD, Rui Rio, recuperou a polémica do Novo Banco para exigir esclarecimentos sobre a alegada venda de imóveis em negócios que deram prejuízo ao banco.

Na ressaca da polémica provocada pelo acordo com o Chega nos Açores, o dirigente social-democrata aproveitou uma notícia do Porto Canal para apelar ao “bom-senso” por parte do Governo.

“Mais vendas do Novo Banco para contribuinte pagar”, começou por lamentar Rui Rio, numa publicação no Twitter.

“Repito o que venho a dizer há meses: não será do mais elementar bom-senso – e seriedade na gestão dos dinheiros públicos – aferir se isto é verdade antes de entregar mais uns milhões ao Novo Banco?”, desafiou o presidente do PSD.

De acordo com a notícia partilhada por Rui Rio, o empreendimento Matinha, em Lisboa, com uma avaliação de 137,5 milhões de euros em 2019, foi vendido por 140 milhões de euros, valor bem abaixo da avaliação anterior, superior a 204 milhões.

