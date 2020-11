Mundo “Mais uma vitória de Bolsonaro”, escreve o próprio após suspensão de testes de vacina Por

A suspensão dos testes de uma vacina contra a covid-19 foi celebrada como “uma vitória” pelo Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

O comentário do chefe de Estado brasileiro foi proferido após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ter mandado suspender os ensaios da Coronavac, uma vacina chinesa contra a covid-19, na sequência da morte de um voluntário que participava nos testes.

“Mais uma vitória de Jair Bolsonaro”, escreveu o próprio, na conta pessoal no Facebook.

O Presidente brasileiro associou a Coronavac ao governador de São Paulo, o conservador João Doria, que tem sido um dos críticos mais notórios da gestão da pandemia no país.

“Morte, invalidez, anomalia. Essa é a vacina que Doria queria obrigar o povo paulista a tomar”, acrescentou Jair Bolsonaro.

De acordo com o Instituto Butantan, o laboratório associado ao governo regional de São Paulo que conduz os testes da vacina experimental, a morte de um dos voluntários do estudo “não tem relação” com a Coronavac.

Ainda assim, a Anvisa “decidiu interromper o estudo para avaliar os dados observados até ao momento e julgar o risco / benefício da continuidade”, na sequência do “evento adverso grave”, a morte do voluntário, registada a 29 de outubro.