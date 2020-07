Nas Notícias Mais três vítimas mortais e mais 229 infetados Por

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira dá conta de mais três vítimas mortais por covid-19 e 229 novos casos de infeção com o novo coronavírus, 172 dos quais na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais três vítimas mortais por covid-19 e 229 novos infetados.

A maior parte dos novos casos de infeção ocorre na região de Lisboa e Vale do Tejo, de acordo com o boletim da DGS: dos 229 novos pacientes, 172 foram detetados naquela zona do país.

Desde ontem, verificaram-se 370 pacientes curados. O número de internados caiu para 431, sendo que permanecem 59 doentes nos cuidados intensivos.