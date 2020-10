Nas Notícias Mais recuperados do que novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas Por

Portugal registou 1876 novos casos de covid-19 no último período de 24 horas, enquanto foram confirmadas 1932 recuperações.

No mesmo período, foram notificadas 15 mortes, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Seis dos 15 óbitos ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, com a região Norte a registar cinco mortes, com duas nas regiões Centro e Algarve.

O total de casos, desde o início da pandemia, chegou assim aos 103 736, com os óbitos a totalizarem 2213.

Estão internadas 1237 pessoas, 176 das quais em unidades de cuidados intensivos.

Os dados da DGS revelam ainda que há 39 625 casos ativos de covid-19 em Portugal.