Nas Notícias Mais quatro mortos por covid-19 e 266 novos casos Por

A pandemia provocou quatro mortes nas últimas 24 horas, período em que foram registados 266 novos casos, de acordo com o boletim epidemiológico de hoje.

De acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde, a região de Lisboa e Vale do Tejo mantém-se como a mais afetada, com 85 por cento dos novos casos.

A covid-19 foi responsável por 1568 óbitos em Portugal, tendo sido registados 41 912 casos de infeção desde o início da pandemia.