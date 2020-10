Nas Notícias “Mais nada nem ninguém me fará mal”, avisa Cristina Ferreira Por

Horas depois de dar os parabéns à SIC, que hoje celebra 28 anos, Cristina Ferreira publicou uma ‘story’ a avisar que “mais nada nem ninguém” lhe “fará mal”.

A publicação da diretora de entretenimento e ficção da TVI surgiu numa altura em que a SIC colocou a ex-apresentadora em tribunal, por alegada quebra de contrato.

“O amor pelo qual me norteei sempre não era suficiente para eu me sentir bem. Hoje decidi que mais nada nem ninguém me fará mal e seguirei o caminho que escolhi”, declarou Cristina Ferreira, numa ‘story’ no Instagram.

O desabafo surgiu após “dois meses” de “silêncio” da diretora da TVI, uma opção tomada para se defender da “agressividade” e dos “sentimentos menos bonitos”.

“Tentei encontrar-me porque a força aparente nem sempre é a que realmente existe. Sou gente como todos, vi, li, senti tudo o que de pior possam imaginar. Foi duro, muito duro. Talvez o período mais difícil da minha vida”, confessou, na mesma ‘story’.

Cerca de uma hora antes, Cristina Ferreira tinha dado os parabéns à SIC, estação da qual saiu de forma controversa.

“Durante dois anos foi ali que vivi a paixão do que escolhi para mim. Hoje e sempre vou desejar o melhor. Porque o melhor dos outros será sempre o motor para o melhor de nós”, justificou.

A 23 de setembro, a SIC apresentou, no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, um processo contra Cristina Ferreira, no qual exige que a apresentadora pague uma indemnização de 20 milhões de euros por incumprimento do contrato.