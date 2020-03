Motores Mais duas provas adiadas no SuperGT Por

O Campeonato Japonês de Super GT adiou as segunda e terceira provas da competição, previstas para as pistas de Fuji e Suzuka, já que a situação de pandemia com coronavírus se agravou no Japão.

Aquela que é a maior competição automóvel do país do sol nascente era uma das poucas que, a nível mundial, ainda tinha atividades em pista no mês de março, com dois dias de testes no Circuito de Okayama há duas semanas.

Mas entretanto o governo nipónico apertou as restrições devido ao aumento exponencial de casos de Covid-19 no país, forçando o organizador a cancelar já um segundo teste em Fuji, previsto para o passado fim de semana. Depois foi a vez da prova de abertura, em Okayama ser adiada.

A GTA (promotor do SuperGT) anunciou agora que as duas próximas provas foram adiadas indefinidamente, significando que a época nunca começará antes de 4 e 5 de julho na Tailândia.

Os 500 Km de Fuji estavam originalmente agendados para 3 e 4 de maio, enquanto a corrida anual em Suzuka estava marcada para 30 e 31 de maio. Mas novas datas ainda não foram anunciadas, sendo que uma decisão sobre a matéria será tomada “tendo em consideração a futura situação”.