Nas Notícias Mais duas mortes por covid-19 em Portugal Por

Portugal registou duas mortes e 238 novos casos de infeção por covid-19, no período das últimas 24 horas, de acordo com o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS).

De acordo com o relatório da situação epidemiológica da DGS, estão contabilizados 51 310 casos de infeção e 1737 mortes desde o início da pandemia.

A região de Lisboa e Vale do Tejo mantém-se como a mais afetada, registando 26 231 casos no período das últimas 24 horas, mais 164 do que na véspera.