Mais dez mortos e 770 novos casos de covid-19

Foram registados, no último período de 24 horas, dez mortes 770 novos casos de infeção por covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) de hoje.

Há dois meses que não havia tantos óbitos e desde 2 de abril que o número de novos casos não era tão elevado.

Cinco das dez mortes foram registadas na região Norte, com duas nas de Lisboa e Vale do Tejo e no Centro e um óbito na região do Algarve.

O total de mortes associadas à pandemia atingiu agora o total de 1888, enquanto o número de casos de infeção chegou aos 66 396.

Foi também registado um aumento dos contactos em vigilância (517), que agora totalizam 37 804.

Pela positiva, atingiu-se o maior número de doentes recuperados desde 8 de agosto, com 266 pessoas livres da covid-19.