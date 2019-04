Motociclismo Mais de uma centena no Raid Ferraria Por

O Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno da FMP prossegue no próximo fim de semana com a disputa da 32ª edição do Raid Ferraria.

Esta quarta prova da temporada coloca nas pistas dos concelhos de Abrantes e de Gavião 130 equipas, repartidas por motos, quads e SSV. Aos quais se junta mais uma jornada do Troféu Mini Baja.

Daniel Jordão (Yamaha) e Salvador Vargas (KTM) chegam ao Ribatejo na liderança do campeonato das duas rodas, enquanto Luís Engeitado (Yamaha) lidera nos quad.

Apesar de se destacarem Jordão e Vargas como os mais sérios pretendentes ao título das motos, depois das suas vitórias na Baja do Pinhal e em Góis, Bernardo Megre (Husqvarna) lidera a Classe TT1 e também se mostra capaz de se intrometer na luta pela vitória.

João Lourenço (Beta), que venceu no Algarve, Sebastian Buhler, vice-campeão de 2017 e que este ano disputou pela primeira vez o ‘Dakar’, e Bruno Santos, campeão de Rally Raid que esteve em destaque no Merzouga Rally, também parecem ser capazes de ter uma ‘palavra a dizer’ na disputa pelas posições cimeiras.

Para além dos dois pilotos que alinham de Husqvarna, o primeiro na classe TT2 e o segundo em TT3, Arcélio Couto (Honda), Domingos Santos (AJP) e Gonçalo Amaral (Honda), são os principais candidatos às posições seguintes.

Nos Quad, onde Luís Engeitado, com três segundos lugares, lidera o campeonato, a presença de Roberto Borrego, que ganhou no Pinhal, é uma referência incontornável para assegurar que o espetáculo está garantido. A eles juntam-se entre outros o vice-campeão Filipe Martins, e o espanhol Teo Viñaras, que tal como em Portalegre opta pelos Quad em detrimento do SSV.

Para a segunda jornada do Troféu Mini Baja vão estar presentes uma dezena de pilotos. No Pinhal foram vencedores Ândria Sousa (Mini Moto 1), João Duarte (Mini Moto 2) e Rodrigo Alves (Mini Quad) que repetem a sua participação.

A prova arranca no sábado com a realização da primeira etapa que compreende um setor seletivo de 42,5 quilómetros. No domingo os concorrentes terão pela frente uma dupla passagem por um troço com 88 quilómetros.