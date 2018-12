Nas Notícias Mais de oito em cada dez adolescentes consideram-se felizes Por

Mais de oito em cada dez adolescentes (81,7 por cento) considera-­se feliz, revela um estudo, que aponta ainda que 27,6 por cento se sente preocupado “todos os dias, várias vezes por dia”.

De acordo com o estudo Health Behaviour in School-­aged Children (HBSC) 2018′, que é divulgado hoje em Lisboa, 21,8 por cento dos adolescentes afirma que quando tem uma preocupação intensa, esta “não o larga” e “não o deixa ter calma para pensar em mais nada”.

O estudo HBSC, uma iniciativa da investigadora Margarida Gaspar de Matos, da Universidade de Lisboa, e da Equipa Aventura Social, é realizado em colaboração com a Organização Mundial de Saúde e conta com a participação de 44 países. Em Portugal, o primeiro estudo foi realizado em 1998, celebrando agora 20 anos.

Foram aplicados questionários online, em 42 agrupamentos sorteados de escolas do ensino regular de Portugal, num total de 387 turmas, havendo um estudo complementar nos Açores.

A amostra é representativa para os anos de escolaridade em estudo. Em Portugal Continental responderam 6.997 jovens do 6.º, 8.º e 10.º ano, a maioria (51,7 por cento) raparigas, com uma média de idade de 13,73 anos.

O estudo pretende estudar os estilos de vida dos adolescentes em idade escolar nos seus contextos de vida, em áreas como o apoio familiar, escola, amigos, saúde, bem-­estar, sono, sexualidade, alimentação, lazer, sedentarismo, consumo de substâncias, violência e migrações.

Segundo o inquérito, 16,2 por cento dos jovens refere que, “sempre ou quase sempre, não é capaz de controlar coisas importantes da sua vida” e 17,1 por cento afirma que “sempre ou quase sempre, sente que as suas dificuldades se acumulam de tal modo que não as consegue ultrapassar”.

Quase 28 por cento diz que nunca ou quase nunca sente que as coisas lhe correm como queria, e 26,2 por cento nunca ou quase nunca se sente confiante com a sua capacidade para lidar com problemas pessoais.

Os autores do estudo defendem a importância de, na família, na escola e na comunidade/autarquia, “estarem disponíveis ações com crianças e adolescentes que promovam a gestão e autorregulação das emoções, a resolução de problemas, a autoconfiança.

A nível familiar, o estudo revela que, apesar da situação ter melhorado nos últimos anos, apenas 22,5 por cento das mães dos adolescentes têm um curso superior (e 15,5 por cento dos pais).

Outra conclusão aponta que 85,5 por cento dos pais e 85,1 por cento das mães têm um emprego.

A maioria considera ser fácil falar com os pais, especialmente com a mãe (85,5 por cento) e um quarto dos jovens confessa ter dificuldades em falar com o pai.

De acordo com HBSC, 71,7 por cento vive com os pais na mesma casa. Dos que não vivem com ambos os pais, 36,3 por cento vive com a mãe e raramente ou nunca está com o pai.

Mais de dois terços (68,8 por cento) faz todos os dias refeições com os pais e 34,4 por cento todos os dias toma o pequeno-­almoço com os pais.

A grande maioria (83,7 por cento) considera que o sítio onde vive é um sítio bom para viver.

Na sequência destes resultados, o estudo destaca a importância de estarem disponíveis na escola, nos locais de trabalho e na comunidade/autarquia ações com as famílias que “promovam o tempo e o convívio em família, a comunicação pais-­filhos e, de um modo mais macro, a possibilidade da continuação do aumento da escolarização dos pais e das mães”.