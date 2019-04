Local Mais de meia centena de bombeiros combatem incêndio em fábrica de estofos de Paredes Por

Um pavilhão industrial de estofos localizado em Lordelo, Paredes, distrito do Porto, está a ser “totalmente tomado” pelas chamas que deflagraram hoje à tarde, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) do Porto.

Em declarações à Lusa, fonte do CDOS do Porto indicou que o alerta para o incêndio no pavilhão industrial foi dado pelas 15:09 e que no local estão “60 bombeiros, com 15 viaturas, de várias corporações”.

Não há feridos a registar até ao momento, nem risco de explosão, adiantou o CDOS.