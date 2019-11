Nas Notícias Mais de 60 ocorrências de norte a sul do país devido à chuva Por

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) recebeu entre as 00:00 e as 08:30 de hoje 65 ocorrências de norte a sul do país devido à chuva forte, sendo o distrito do Porto o mais afetado.

“Tivemos um total de 65 ocorrências nos 18 distritos de Portugal continental. O Porto foi o mais afetado com 11 ocorrências, seguido de Coimbra com nove e Leiria com oito”, disse à agência Lusa o major Manuel Cordeiro, da ANEPC).

Segundo o major Manuel Cordeiro, das ocorrências registadas, 35 são quedas de árvores e 10 quedas de estruturas (andaimes e placards).

Foram também registadas algumas ocorrências relacionadas com pequenas inundações.

Nas operações estiveram envolvidos 226 operacionais, com o apoio de 85 veículos.

“O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu aviso amarelo para quase todo o país por causa da chuva, mas está preocupado com Lisboa. Há a possibilidade de até às 10:00 podermos ter precipitação de 10 a 20 milímetros numa hora”, disse.

O IPMA prevê para hoje no continente períodos de chuva persistente e por vezes forte e acompanhada de ventos que podem atingir os 110 quilómetros por hora nas terras qaltas.