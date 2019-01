Motores Mais de 400 pilotos na Gala dos Campeões da FPAK Por

Serão mais de quatro centenas de pilotos nacionais a marcar presença na Gala de Entrega de Prémios da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting que terá lugar no próximo sábado em Oeiras.

No Centro de Congressos do Taguspark deverão ser premiados os Campeões Nacionais e Vencedores de Taças, Troféus e Campeonatos Regionais, sendo que a FPAK vai ainda homenagear pessoas ou entidades que tenham, ao longo do ano, dignificado o desporto automóvel nacional.

Para Ni Amorim, este é um dos momentos altos para a FPAK: “É a altura em que coroamos os nossos campeões. É o evento que reúne os pilotos de todas as modalidades e das mais variadas idades. É um dia de festa para todos. Este ano, e tal como vem sendo hábito, regressamos a sul para a realização desta cerimónia depois do ano passado ter sido efetuada em Aveiro”.

“Estamos muito satisfeitos pela forma como Oeiras nos recebeu e estamos certos que será um evento muito especial para todos. Para além disso, vai estar connosco o Secretário de Estado da Juventude e Desporto, Dr. João Paulo Rebelo, que muito nos honra com a sua presença”, referiu ainda o Presidente da FPAK.

A FPAK deverá distinguir algumas das figuras e entidades que marcaram o ano no automobilismo em 2018, como Paulo Ramalho (título póstumo), Jorge Fonseca, Gabriela Correia, Pedro Cordeiro, Veloso Motorsport, Portugal Eco Rally, The Girls on Track, KIA, Hyundai ou a Câmara Municipal de Pinhel.