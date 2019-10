Mais de 400 iniciativas culturais na quarta edição do Festival 365 Algarve

A quarta edição do programa 365 Algarve apresenta entre outubro e maio de 2020 mais de 400 iniciativas culturais, que incluem 50 espetáculos de teatro, 100 concertos e outras tantas ações relacionadas com o património da região.

O programa, destinado a promover a região na época baixa, vai levar a diversos pontos da região uma série de iniciativas culturais, entre espetáculos de música, de artes performativas, poesia e, pela primeira vez, um Festival da Comida Esquecida.

A 19 de outubro, em Silves, tem início o Festival da Comida Esquecida, com um “piquenique de charme” em que serão recriados hábitos alimentares de meados do século XX, quando muitos algarvios se reuniam em piqueniques no campo.

Segundo a organização, a experiência começa com um pequeno percurso interpretativo para dar a conhecer a identidade do lugar e conta com a participação de acordeonistas e bailarinos de folclore, que irão dançar o corridinho algarvio.

Entre 17 e 20 de outubro, o Espaços Multiusos de Aljezur recebe a companhia francesa Cheptel Aleïkoum, que apresenta o espectáculo de novo circo aéreo e cantado “Les Princesses”.

Partindo do imaginário dos contos de fadas tradicionais, e adaptando-os aos nossos dias, “Les Princesses” é simultaneamente o espetáculo de inauguração da nova temporada do projeto “Lavrar o Mar”, que decorre em Aljezur e em Monchique.

Também no dia 17 tem início a 9.ª edição do Festival Verão Azul que, até 02 de novembro, leva ao Algarve nomes internacionais nas artes performativas contemporâneas.

A edição deste ano repete ainda o programa Jazz nas Adegas, que apresenta concertos complementados com provas de vinho do anfitrião e tapas feitas com produtos regionais.

A 18 de outubro tem início o V Festival Internacional de Poesia a Sul, em Olhão, que se realiza em bares, galerias de arte, sociedades recreativas, barcos, e também nos mercados de Olhão, ruas e tascas.

A programação inclui também ações no património, como é o caso do espetáculo “(A)prender-me no Algarve”, um ciclo que inclui uma visita encenada aos locais e que arranca hoje nas ruínas megalíticas de Alcalar, em Portimão.

O programa cultural 365 Algarve realiza-se desde 2016 e é uma iniciativa das Secretarias de Estado da Cultura e do Turismo, com financiamento do Turismo de Portugal e execução da Região de Turismo do Algarve.