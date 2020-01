Mundo Mais de 400 escolas encerradas em Banguecoque devido à poluição do ar Por

As autoridades tailandesas ordenaram hoje o encerramento mais de 400 escolas na região metropolitana de Banguecoque, devido ao nível insalubre de poluição do que a cidade regista há dias.

A capital tailandesa está coberta por uma densa névoa tóxica há vários dias, com níveis de poluição que ultrapassam 150 pontos no índice de qualidade do ar (ICA) em alguns bairros, segundo a Air Visual, empresa que mede poluição do ar em todo o mundo.

Ao todo foram encerradas 437 estabelecimentos escolares, precisaram as autoridades.

Além do encerramento das escolas, as autoridades impuseram restrições no acesso de veículos às áreas centrais da capital, explicou o governador da cidade, Aswin Kwanmuang.