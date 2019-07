Mais de 20 mil pessoas esperadas na 38.ª Concentração de Motos de Faro

Mais de 20 mil pessoas são esperadas entre hoje e domingo na 38.ª Concentração Internacional de Motos de Faro, que reúne ‘motards’ de todo o mundo, foi hoje anunciado.

A mais antiga concentração portuguesa de entusiastas do motociclismo iniciou-se hoje no Vale das Almas, na capital algarvia, no distrito de Faro, onde até ao final da manhã estavam registadas cerca de 5.000 pessoas.

De acordo com o presidente do Moto Clube de Faro, José Amaro, “a qualidade mantida ao longo dos anos tem sido um dos fatores que atraem e trazem um elevado número de participantes todos os anos”.

O responsável pela organização do evento reconheceu que o caso judicial relacionado com o grupo ‘motard’ Hells Angels “afetou o número de visitantes no ano passado, esperando-se o mesmo este ano”. Porém, sublinhou, esse processo “não se reflete numa maior preocupação pela segurança”.

“Este grupo [Hells Angels] está presente também este ano, porque a organização garante espaço a qualquer moto clube que o solicitar”, frisou José Amaro, acrescentando que caso haja “algum problema com esse ou outro grupo as forças de segurança estão presentes para o resolver”.

Por seu turno, o presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, manifestou-se tranquilo em relação à mobilidade e à segurança na cidade, frisando que “ao longo dos anos as autoridades policiais têm conseguido manter um bom trabalho nessa área”.

O autarca indicou que a concentração de motos “é o maior evento que se realiza em Faro e que durante os quatro dias contribui com vários milhões de euros para a economia local”.

No recinto, com cerca de 40 hectares, perto do aeroporto de Faro, foram implementadas algumas melhorias com a “renovação radical do Oásis – zona de palco com piscina -, uma relocalização do ‘bike show’ e uma nova área para acampamento, esta adaptada às alterações previstas para o próximo ano”.

“Parte dos terrenos onde se iniciou a concentração foram este ano cedidos pela última vez”, referiu José Amaro, reconhecendo que a pressão imobiliária é a “maior ameaça à concentração”.

Durante os quatro dias, a animação musical tem como cabeça de cartaz os holandeses Within Temptation, englobando também os espanhóis Celtas Cortos, os Amor Electro, a fadista Gisela João e os Iris.

À semelhança dos anos anteriores está patente uma exposição de motos e uma feira com bancas com produtos ligados às duas rodas.

O transporte entre o Vale das Almas e a cidade de Faro é assegurado gratuitamente em autocarro pela organização.

Um dos pontos altos da concentração internacional de motos de Faro é o tradicional desfile pelas ruas da cidade, que se realiza no domingo às 10:00 e antecede o regresso dos motociclistas a casa.

A inscrição para os quatro dias da concentração tem um custo de 45 euros, o que permite acampar no local, dando ainda acesso a material alusivo ao encontro e ao sorteio de uma moto e uma semana em Daytona, nos Estados Unidos da América.