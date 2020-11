Nas Notícias Mais 87 mortos e 4868 novos casos de covid-19 Por

Foram registados em Portugal, no último período de 24 horas, mais 87 mortos e 4868 novos casos de covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Dos 87 óbitos, 42 ocorreram na região Norte, 29 em Lisboa e Vale do Tejo, 11 no Centro, quatro no Alentejo e uma no Algarve.

Desde o início da pandemia, estão contabilizados 4363 mortes e 290 706 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

Os números da DGS indicam ainda que nas últimas 24 horas 6829 pessoas recuperaram da doença.

Há 3155 doentes internados, dos quais 529 em cuidados intensivos. Estão ativos 80 068 casos, menos 2048 do que na sexta-feira.