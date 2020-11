Nas Notícias Mais 82 mortos por covid-19 em Portugal, um novo recorde Por

Foram registados em Portugal 82 mortos por covid-19 no último período de 24 horas, um novo máximo.

A região Norte continua a ser a mais afetada, com 44 das 82 mortes, com Lisboa e Vale do Tejo a registar 19, a região Centro 17 e o Alentejo duas.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), foram ainda registados 4935 novos casos de infeção, 58 por cento dos quais na região Norte.

Os números de internamentos também atingiram novos máximos, com 2785 doentes em enfermaria e 391 em unidades de cuidados intensivos.

Desde o início da pandemia, em março, estão contabilizados 3103 óbitos e 192 172 casos de infeção, segundo os dados da DGS.

Estão ativos 78 716 casos de infeção por covid-19.