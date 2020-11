Nas Notícias Mais 48 mortes e 5784 novos casos em Portugal Por

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 2986 mortes e 179 324 casos de infeção do novo coronavírus.

Portugal registou hoje mais 48 mortes e 5784 novos casos de covid-19, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde (DGS).

Desses casos, 27 ocorreram na região Norte, 14 em Lisboa e Vale do Tejo, quatro na região Centro, duas no Alentejo e uma no Algarve.

A região Norte continua a ser a que regista um maior número de novos casos, com mais 3923 nas últimas 24 horas. Lisboa e Vale do Tejo contabilizou 1073, enquanto na região Centro o número foi de 590.

Alentejo (91), Algarve (74), Açores (20) e Madeira (13) são os dados das últimas 24 horas.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 81.282 homens e 98.042 mulheres, de acordo com os casos declarados.

Do total de vítimas mortais, 1.485 eram homens e 1.411 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos em mais de 49,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo o último balanço feito pela agência francesa AFP.