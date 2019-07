Maioria desistiu e deixou Portugal sem equipa na Taça da Europa de 10.000 metros

A maioria das portugueses que hoje competiram em Londres na Taça da Europa de 10.000 metros acabou por desistir, o que deixou a seleção lusa arredada da classificação coletiva de uma competição que já chegou a vencer.

A presença de Jessica Augusto, Dulce Félix e Sara Moreira parecia garantia de um bom resultado na corrida noturna disputada na pista de atletismo de Parliement Hill, mas seriam elas as desistentes, o que impediu que Portugal pudesse pontuar coletivamente na única prova em que se apresentava coletivamente.

Salomé Rocha foi quem acabou por fazer a corrida mais interessante, terminando em 11.º lugar, com 32.33,43 minutos, enquanto que Catarina Ribeiro fechou em 28.º, com 33.59,89 – ambas sem se aproximar dos seus recordes pessoais.

A prova, organizado pelos Highgate Harriers e chamada de ‘Night of 10.000 m PBs’ (a noite dos recordes pessoais dos 10.000 metros), decorreu em simultâneo com os campeonatos britânicos e acabou mesmo por ter como primeira posicionada uma atleta a correr por clube e não por seleção.

A inglesa Stephanie Twell, de 29 anos e excelente júnior há dez anos, ganhou em 31.08,10 a alinhar pelo clube Aldershot. Em segundo – mas a revalidar o título do ano passado – concluiu a israelita Lonah Salpeter, com 31.15,80, e a terceira foi a britânica Elish McColgan, com 31.16,83.

Portugal não apresentou equipa masculina, fazendo alinhar dois elementos apenas, António Rocha e Daniel Gregório, ambos integrados na corrida ‘B’.

Rocha também desistiu, mas Gregório acabou por aproveitar a oportunidade e melhorar um pouco o seu recorde pessoal, para 29.33,73, numa corrida em que foi o 13.º.