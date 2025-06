Economia Maioria das empresas suecas planeia investir mais em Portugal em 2025 Por

Empresas suecas mais otimistas sobre a evolução económica em Portugal, 73% acreditam que negócio no país vai crescer

Maioria planeia aumentar o investimento em Portugal nos próximos 12 meses

Investimento sueco em Portugal supera 1,3 mil milhões desde 2019

Oportunidades identificadas nos setores da energia, indústria e defesa

As empresas suecas estão a planear investir mais em Portugal este ano e a maioria antecipa que a sua atividade vai crescer de forma significativa em 2025, de acordo com um inquérito realizado pela Business Sweden, a Embaixada da Suécia em Lisboa e a Câmara de Comércio Luso-Sueca. Este inquérito mostra ainda que as empresas suecas estão mais otimistas na forma como olham para o clima de negócios em Portugal, em comparação com 2023. De acordo com o inquérito “Business Climate Survey”, conduzido em fevereiro e março deste ano, as empresas suecas estão otimistas com a evolução económica que Portugal está a registar e isso traduz-se numa maior disponibilidade para investir no mercado português. Mais de metade das empresas suecas (51%) vai aumentar o investimento no mercado português em 2025, um número superior ao que tinha sido registado no inquérito de 2023 (41%). Este número é especialmente elevado nas empresas que chegaram há menos tempo ao mercado português, particularmente a partir de 2020: dessas, 68% (ou duas em cada três) esperam aumentar o investimento em Portugal ao longo do corrente ano. De acordo com os dados do Banco de Portugal, o investimento das empresas suecas em Portugal cresceu de forma expressiva desde 2019. No final do primeiro trimestre, o stock de Investimento Direto Estrangeiro sueco rondava os 3,1 mil milhões de euros, sendo que o investimento sueco em Portugal nos últimos seis anos foi superior a 1,3 mil milhões de euros. Isto significa que, nos últimos seis anos, a presença sueca em praticamente Portugal duplicou.

Ao mesmo tempo, as empresas suecas estão também bem mais otimistas quanto à evolução da respetiva atividade económica em Portugal: 73% espera um aumento da atividade, o que compara com apenas 57% em 2023. Por outro lado, 76% das empresas inquiridas foram rentáveis em 2024, uma performance superior à de dois anos antes. A maioria das empresas suecas que participou neste inquérito chegou a Portugal depois de 2019 e opera em setores muito variados, incluindo no setor farmacêutico, na saúde, fintech, digitalização, segurança, automóvel, energético/eletricidade, serviços empresariais ou de bens de consumo. Defesa e energias renováveis são áreas com potencial Nos últimos anos, empresas suecas têm feito investimentos consideráveis em setores relevantes para a economia portuguesa.

Na área da Defesa, e tendo em conta os recentes apelos não só a um maior investimento no seio dos países da NATO como para investir em equipamento europeu, a Saab pode desempenhar um papel relevante em vários processos de modernização que estão em curso nas Forças Armadas portuguesas. A Saab esteve aliás presente nos AED Days, evento aeronáutico internacional que decorreu esta semana em Oeiras para apresentar o Gripen E como o caça mais moderno disponível no mercado atualmente, capaz de viabilizar uma parceria sólida para a segurança nacional e o desenvolvimento. Entre as principais empresas suecas com presença e notoriedade em Portugal, destacam-se a Securitas, IKEA, Diaverum, Essity, Ericsson ou a Volvo Car Portugal. A Embaixadora da Suécia em Portugal,

Elizabeth Eklund, sublinha que “estes resultados mostram que o investimento sueco em Portugal não só tem sido uma realidade, como está para continuar. As empresas suecas estão otimistas quanto ao desempenho da economia portuguesa e vão continuar a investir e a criar emprego”. “A marca Suécia é uma marca em que os portugueses confiam e que valorizam e é por isso que temos estado a acelerar o investimento em Portugal nos últimos anos. Queremos que esta trajetória continue e que esta cooperação se alargue a mais áreas, continuando a criar emprego de qualidade e a contribuir para a criação de riqueza em Portugal”, acrescenta a embaixadora. “Portugal oferece um cenário muito atrativo para o investimento sueco, combinando energias limpas, infraestruturas robustas, uma conetividade global e uma mão de obra altamente especializada”.