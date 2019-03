Maior torneio de râguebi da Europa traz a Lisboa três mil jovens

A 11.ª edição do Portugal Rugby Youth Festival vai trazer a Lisboa três mil jovens de todo o mundo, com 118 equipas dos cinco continentes a disputarem o maior torneio de rugby da Europa.

Entre as 118 equipas confirmadas no torneio organizado pela Move Sport, que se vai disputar nos dias 13 e 14 de abril no Estádio Universitário em Lisboa, contam-se 63 portuguesas e 55 estrangeiras.

As equipas estrangeiras, que este ano batem o recorde de participações, representam os cinco continentes e algumas das nações mais prestigiadas do ‘rugby’, como é o caso de Inglaterra, Austrália, Irlanda, Escócia, França, País de Gales e Estados Unidos. Também vão estar presentes equipas da Namíbia, Zimbabué, Suécia, Luxemburgo, Gibraltar, Bélgica, Espanha, Itália e Qatar.

O Portugal Rugby Youth Festival disputa-se nos escalões masculinos de sub-13, sub-15, sub-17 e sub-19, e femininos de sub-15 e sub-19.

“Durante os dois dias da competição, as equipas farão um total de 350 jogos, com as finais de todos os escalões a serem realizadas no domingo à tarde. O torneio permite a jovens entre os 12 e os 18 anos viver uma intensa experiência desportiva, mas também criar laços de amizade e partilhar dos valores fundamentais do ‘rugby’, tais como o respeito pelo adversário, o espírito de sacrifício e o trabalho em equipa”, destaca em comunicado a organização.

O festival, que nas edições anteriores teve uma frequência diária de 15 mil pessoas, conta com uma zona de restauração e lazer e ainda um ‘fun park’ dedicado aos mais novos e a entrada é livre.