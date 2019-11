Nas Notícias Mãe que abandonou bebé no lixo promete: “Tudo será esclarecido” Por

Sara Furtado, a mulher de 22 anos que abandonou o filho recém-nascido num caixote do lixo em Lisboa, garantiu que “tudo será esclarecido”, agradecendo ainda “todo o apoio” que tem recebido.

Numa mensagem transmitida pela advogada, Sara Furtado deixou o agradecimento por “todo o apoio que tem sido manifestado, nos últimos dias, quer através de supostas diligências judiciais, quer através dos meios de comunicação social e das redes sociais”.

A mulher, em prisão preventiva, “pede, contudo, que respeitem a sua situação e que lhe permitam aguardar com serenidade o desfecho do processo judicial, na certeza de que tudo será esclarecido em sede própria e no seu devido tempo”, como citou a advogada.

Sara Furtado, sem-abrigo de nacionalidade cabo-verdiana, foi detida pela Polícia Judiciária a 8 de novembro, indiciada da prática de homicídio qualificado, na forma tentada.

Três dias antes, um sem-abrigo alertou as autoridades sobre um recém-nascido que tinha encontrado num caixote do lixo na Avenida Infante D. Henrique, perto da estação fluvial, em Santa Apolónia, e junto a um estabelecimento de diversão noturna.

O recém-nascido, ainda com vestígios do cordão umbilical, foi então transportado para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa.

Dessa unidade, onde precisou de “cuidados quase mínimos”, o bebé foi transferido para a Maternidade Alfredo da Costa, por “não carecer de cuidados complexos médicos e cirúrgicos”.