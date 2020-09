Nas Notícias Mãe de André Filipe revoltada com produção da Casa dos Segredos Por

A mãe de André Filipe, ex-concorrente da Casa dos Segredos que foi internado com um surto psicótico, responsabilizou a produção pelo estado atual do filho.

Em declarações à CMTV, Hélia afirmou que na terça-feira, um dia antes da expulsão, lhe foi garantido que estava tudo bem com André Filipe.

“Na terça-feira tinham que me dizer que ele não estava bem, que estava com comportamentos inadequados e que poderia precisar de algum apoio psiquiátrico”, considerou.

O internamento do filho deixou assim Hélia com um “sentimento de grande revolta”.

“Porque é que deixaram isto acontecer, porque é que deixaram chegar a este ponto? Se na terça-feira eu o tivesse ido buscar na quarta-feira não teria havido estes acontecimentos. Porque é que não me deixaram travar logo isso?”, questionou.

Nas mesmas declarações, a mãe do concorrente adiantou que este, ao chegar a casa, “não conseguia parar de falar”.

André Filipe misturou “momentos de infância até à vida adulta com momentos na casa, mas sem parar de falar e sem deixar ninguém intervir”, reforçou a mãe.

Antes destas afirmações, já a Endemol, produtora da Casa dos Segredos, tinha reagido às críticas do tio e da namorada do concorrente.

“No que se refere à expulsão de André Filipe, a Endemol Portugal faz questão de sublinhar que o protocolo foi seguido à risca”, salientou a empresa, num comunicado citado pela Flash.

“Diante do comportamento do concorrente, incompatível com as regras do programa e após avaliação da equipa de psicólogos, a produção tomou a decisão de retirar o concorrente da casa e terminar, assim, a sua participação no concurso. Aquando da sua saída, André esteve sempre acompanhado por familiares”, referia ainda a nota, de acordo com a revista.