Mads Ostberg sem opções no WRC em 2019

Depois da Citroën ter anunciado a contratação de Sebastien Ogier e Esapekka Lappi para o Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) do próximo ano Mads Ostberg diz que ficou sem opções.

O norueguês fez parte da equipa da marca francesa esta temporada, depois da formação liderada por Pierre Budar ter dispensado Kris Meeke, mas viu-se preterido em favor do Campeão do Mundo e do jovem finlandês que até agora representava a Toyota.

Ostberg não vê como possível um regresso ao WRC em 2019 e disso deu conta numa mensagem no seu perfil do Facebook: “Como sabem a Citroën Racing decidiu alinhar apenas com dois carros no campeonato do próximo ano. Sem terceiro carro a minha opção de contrato no WRC desapareceu”.

“Estou bastante desiludido neste momento. Sinto-me sem equipa e feliz pela forma como avançamos juntos. Obrigado às grandes pessoas da Citroën Racing durante a época de 2018, que começou com um rali mas que se concluiu com oito provas. Agora é tempo de reagrupar e tentar o futuro. Já o fiz antes e posso fazê-lo novamente. Estou aberto a diferentes possibilidades, mas o WRC está certamente no meu coração”, afirma Mads Ostberg nas redes sociais.

O norueguês acrescenta: “Chegou à altura de ter um papel em branco para encontrar um caminho. Estou longe de ter um lugar para guiar nos ralis. Se souberem de alguma equipa interessada pensem em mim”.