Mads Ostberg lidera Rali da Austrália e Thierry Neuville atrasa-se

A primeira etapa do Rali da Austrália foi bastante animada e já teve impacto entre alguns dos pretendentes ao título mundial, pois se Mads Ostberg é o líder, Thierry Neuville teve um furo que lhe causou bastante atraso.

Sabia-se que os primeiros classificados do campeonato teriam a ingrata tarefa de ‘limpar’ a estrada para os concorrentes que vinham mais atrás, e assim foi, com Sebastien Ogier a perder mais de 41 segundos para o comandante da prova.

No entanto nada fazia prever o que sucederia a Neuville na sexta especial do rali, quando um furo acabou por desfazer o pneu traseiro esquerdo do Hyundai do piloto belga e com isso grande parte do guarda lama. Mas o pior foi mesmo o tempo perdido, pois Thierry concluiu a tirada desta sexta-feira a mais de 1m11s de Ostberg.

Neuville fecha o top dez mas terá uma árdua tarefa se quiser chegar às posições da frente e, mais importante do que isso tem 25 segundos de atraso para Ogier, o líder do campeonato, sendo que dos pretendentes ao título foi Ott Tanak quem menos tempo perdeu.

No entanto o estónio da Toyota, que foi o mais rápido em duas especiais, está na quinta posição, a mais de 16 segundos do líder Ostberg, que soube capitalizar a sua ordem de passagem para ganhar quase oito segundos ao segundo classificado, que é o seu companheiro de equipa Craig Breen.

Atrás dos dois pilotos da Citroën colocou-se Jari-Matti Latvala, que chegou a liderar o rali, e que concluiu este primeiro dia a menos de nove segundos do líder e é o melhor representante da Toyota, antecedendo Haydon Paddon, que é o melhor piloto da Hyundai, na quarta posição a menos de 13 segundos de Ostberg.

Ogier terminou a etapa no sétimo posto, sendo que tanto Tanak como Esapekka Lappi tiraram partido do tempo perdido pelo francês da M-Sport Ford e dos problemas de Neuville para se guindarem ao quinto e sexto lugares. Isto apesar do estónio ter dado um toque que arrancou o pára-choques do seu Yaris WRC e do finlandês ter sentido falhas de motor no seu Yaris WRC.

Classificação após a 8ª PE

1º Mads Ostberg/Torsten Erikssen (Citroën) 53m37,4s

2º Craig Breen/Scott Martin (Citroën) + 6,8s

3º Jari-Matti Latvala/Mika Anttila (Toyota) + 8,7s

4º Hayden Paddon/Sebastian Marshall (Hyundai) + 12,5s

5º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Toyota) + 16,9s

6º Espekka Lappi/Janne Ferm (Toyota) + 28,3s

7º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Ford) + 38,2s

8º Elfyn Evans/Daniel Barritt (Ford) + 45,2s

9º Teemu Suninen/Mikko Markkula (Ford) + 47,2s

10º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) + 1m11,9s